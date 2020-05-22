У МОЗ оновили список областей, готових до другого етапу ослаблення карантину

Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях дозволили почати ослаблення
Центр громадського здоров'я оновив список областей, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для початку другого етапу ослаблення карантину. Згідно з новими даними, почати ослаблення дозволили Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Про це повідомили в прес-службі ЦГЗ.
Згідно з оновленими даними, не готовими до нових ослаблениям залишаються Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська і Чернівецька області.
Для переходу до другого етапу ослаблення необхідно відповідати трьом критеріям:
Нагадаємо, 22 травня розпочався другий етап ослаблення карантину в Україні. Зокрема, на даному етапі дозволять роботу громадського транспорту, готелів, а також проведення спортивних заходів без глядачів. Також з 25 травня повинні відкритися дитячі сади і метро. При цьому ослаблення дозволені лише в тих областях, які відповідають вимогам МОЗ.
За станом на ранок 22 травня Міністерство охорони здоров'я повідомляло, що до другого етапу ослаблення не готові Київ і ще 11 областей.
Автор: Игорь Литвиненко