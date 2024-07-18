В этом году было разрушено 90% теплоэлектростанций ДТЭК, - Тимченко

"90% наших производственных мощностей было разрушено в этом году. С марта ракетные атаки были направлены против тепловых и гидроэлектростанций", - сказал он, комментируя последствия российских обстрелов.



В статье отмечается, что украинские инженеры ищут в Европе оборудование на законсервированных теплоэлектростанциях для его использования в Украине.



Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.

Отключения света в Украине

В связи с масштабными повреждениями энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Ограничения действуют по графику, из-за аномальной жары в Украине усиливают отключение.

Сегодня энергетики были вынуждены увеличить объемы ограничений из-за того, что на двух объектах вышло из строя оборудование.

Как сообщило правительство, теперь в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20 километрах от фронта не будут выключать свет.