Сентябрь этого года был самым теплым в истории Киева

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов за месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда.

Холоднее всего в столице было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,1 градусов тепла, а теплее всего - 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 29,1 градуса тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 8 мм, или 14% климатической нормы. Сентябрь этого года стал 12 среди самых сухих с 1891 года, сообщили в обсерватории.