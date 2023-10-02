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Сентябрь этого года был самым теплым в истории Киева

Украина, Понедельник 02 октября 2023 12:22
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Сентябрь этого года был самым теплым в истории Киева Фото: сентябрь 2023 года был самым теплым в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов за месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда.

Холоднее всего в столице было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,1 градусов тепла, а теплее всего - 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 29,1 градуса тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 8 мм, или 14% климатической нормы. Сентябрь этого года стал 12 среди самых сухих с 1891 года, сообщили в обсерватории.

Как сообщало РБК-Украина, в конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов.

Напомним, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето было установлено 13 температурных рекордов , один из них в июне, все остальные - в августе.

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