Погода, как летом: в Киеве на выходных обновлены еще два температурных рекорда

На выходных в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, в субботу, 30 сентября, в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 19,2 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8 градуса, а климатическую норму - на 7,7 градуса.

"Такая погода соответствует температуре конца августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня достигла 27,0 градусов тепла, что на 1,2 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Температурные рекорды

Напомним, ранее в сентябре в Киеве был обновлен лишь один температурный рекорд: 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

За лето установлено 13 температурных рекордов , один из них в июне, все остальные - в августе.