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Зима этого года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Украина, Вторник 04 марта 2025 11:50
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Зима этого года вошла в десятку самых теплых в истории Киева Фото: этой зимой в Киеве было теплее нормы на 2,0 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха за календарную зиму 2024-2025 гг. составила 0,5 градусов мороза, что выше климатической нормы на 2,0 градусов. Зима стала десятой в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, зимние месяцы, кроме февраля, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение было в январе - 5,3 градусов.

Всего за зиму в столице было зарегистрировано 11 температурных рекордов в сторону превышения предыдущих исторических значений. Все они отмечены в январе.

Наиболее холодным днем зимы было 13 февраля, когда температура опустилась до 12,3 градусов мороза, а самым теплым - 30 января, когда температура воздуха повысилась до 11,6 градусов тепла

Осадков этой календарной зимой выпало 89 мм, что составило 72% климатической нормы.

Зима этого года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Напомним, февраль 2025 года стал первым месяцем с отрицательным отклонением от среднемноголетних показателей с мая 2023 года. Среднемесячная температура воздуха в феврале составила 3,7 градусов мороза, что на 1,4 градусов ниже климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

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