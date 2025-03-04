Зима этого года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Среднемесячная температура воздуха за календарную зиму 2024-2025 гг. составила 0,5 градусов мороза, что выше климатической нормы на 2,0 градусов. Зима стала десятой в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, зимние месяцы, кроме февраля, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение было в январе - 5,3 градусов.

Всего за зиму в столице было зарегистрировано 11 температурных рекордов в сторону превышения предыдущих исторических значений. Все они отмечены в январе.

Наиболее холодным днем зимы было 13 февраля, когда температура опустилась до 12,3 градусов мороза, а самым теплым - 30 января, когда температура воздуха повысилась до 11,6 градусов тепла

Осадков этой календарной зимой выпало 89 мм, что составило 72% климатической нормы.