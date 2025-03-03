Впервые за долгое время: климатологи зафиксировали в Киеве необычное явление

Среднемесячная температура воздуха в феврале 2025 года в Киеве составила 3,7 градусов мороза, что на 1,4 градусов ниже климатической нормы. Он стал первым месяцем с отрицательным отклонением от среднемноголетних показателей с мая 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Холоднее всего в столице было 13 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до -12,3 градусов мороза, а теплее всего - 1 февраля, когда максимальная температура после полудня достигла 6,4 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 12 мм, или 31% климатической нормы. В рейтинге самых сухих с 1891 года нынешний февраль занял восьмую позицию.

Погода в Киеве

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Январь 2025 года стал самым теплым в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1 градусов тепла. Это на 5,3 градусов выше климатической нормы.

За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов. Теплее всего было 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла 11,6 градусов тепла.