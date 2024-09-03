Лето этого года в Киеве стало вторым самым жарким в истории после 2010 года

Средняя температура воздуха летом 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла. Это на 2,6 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные – в августе.

Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3,0 градуса).

Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до 13,4 градусов тепла, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до 36,0 градусов тепла.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне – почти две месячные нормы.

Летняя жара

Напомним, среднемесячная температура воздуха в августе 2024 года в Киеве равнялась 23,1 градуса тепла, на 2,7 градуса выше климатической нормы. В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место.

Июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса.

В середине июля в Украине установилась жаркая погода, вызванная теплым воздухом из Африки, поступавшим в Украину через Балканы. Температурные рекорды в Киеве обновлялись неделю подряд

По данным Укргидрометцентра, уникальность нынешней жары в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа. В 2010 году самая большая жара была в конце июля – начале августа.