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В этом году США и Украина должны заключить соглашение о критических минералах, - сенатор Грэм

Фото: сенатор США Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В 2024 году Соединенные Штаты Америки и Украина должны заключить соглашение о критических минералах. Речь идет о добыче лития.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Я надеюсь, что в 2024 году Украине будет выдано приглашение присоединиться к НАТО при определенных условиях в течение определенного времени. В 2024 году я надеюсь, что мы достигнем стратегического соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о критических минералах", - сказал Грэм.

Он отметил, что Украина имеет минералы, необходимые для 21 века, примерно на триллион долларов.

"Если вы верите в электромобили, вам нужны батареи. Украина имеет большое количество лития. Поэтому заключим соглашение между США, западными союзниками и Украиной по добыче этого лития, создавая центры обработки в Украине, что создаст рабочие места для украинцев и обеспечит стратегические отношения между Соединенными Штатами и Украиной", - добавил сенатор.

По его словам, такие минералы "помогут Западу, а не попадут в руки российского диктатора Владимира Путина".

"Для американского народа: Украина может стать чрезвычайно полезным союзником для нас. У нее есть ресурсы под землей, которые могут принести пользу нашей экономике. Заключим соглашение в этом году, чтобы закрепить эти отношения на будущее", - отметил Грэм.

Соглашения между Украиной и США

Напомним, 13 июня Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет. Свои подписи поставили американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский на полях саммита Большой семерки (G7).

В ней, в частности, Украина обязалась провести ряд институциональных реформ на пути к членству в НАТО.

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