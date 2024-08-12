В этом году США и Украина должны заключить соглашение о критических минералах, - сенатор Грэм

"Я надеюсь, что в 2024 году Украине будет выдано приглашение присоединиться к НАТО при определенных условиях в течение определенного времени. В 2024 году я надеюсь, что мы достигнем стратегического соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о критических минералах", - сказал Грэм.

Он отметил, что Украина имеет минералы, необходимые для 21 века, примерно на триллион долларов.

"Если вы верите в электромобили, вам нужны батареи. Украина имеет большое количество лития. Поэтому заключим соглашение между США, западными союзниками и Украиной по добыче этого лития, создавая центры обработки в Украине, что создаст рабочие места для украинцев и обеспечит стратегические отношения между Соединенными Штатами и Украиной", - добавил сенатор.

По его словам, такие минералы "помогут Западу, а не попадут в руки российского диктатора Владимира Путина".

"Для американского народа: Украина может стать чрезвычайно полезным союзником для нас. У нее есть ресурсы под землей, которые могут принести пользу нашей экономике. Заключим соглашение в этом году, чтобы закрепить эти отношения на будущее", - отметил Грэм.