Цього року США та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів, - сенатор Грем

У 2024 році Сполучені Штати Америки та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів. Йдеться про видобуток літію.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.
"Я сподіваюся, що у 2024 році Україні буде видане запрошення приєднатися до НАТО за певних умов протягом певного часу. У 2024 році я сподіваюся, що ми досягнемо стратегічної угоди між Сполученими Штатами та Україною щодо критичних мінералів", - сказав Грем.
Він зазначив, що Україна має мінерали, необхідні для 21 століття, приблизно на трильйон доларів.
"Якщо ви вірите в електромобілі, вам потрібні батареї. Україна має велику кількість літію.Тож укладімо угоду між США, західними союзниками та Україною щодо видобутку цього літію, створюючи центри обробки в Україні, що створить робочі місця для українців і забезпечить стратегічні відносини між Сполученими Штатами та Україною", - додав сенатор.
За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".
"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем.
Нагадаємо, 13 червня Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років. Свої підписи поставили американський та український лідери Джо Байден і Володимир Зеленський на полях саміту "Великої сімки" (G7).
В ній, зокрема, Україна зобов'язалася провести низку інституційних реформ на шляху до членства в НАТО.
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