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Будьте осторожны. Оккупанты запустили новую ИПСО на затопленных из-за подрыва ГЭС территориях

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Херсон, Суббота 01 июля 2023 20:29
Будьте осторожны. Оккупанты запустили новую ИПСО на затопленных из-за подрыва ГЭС территориях Фото: оккупанты запустили новую ИПСО на затопленных из-за подрыва ГЭС территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В интернете массово распространяется фейк по поводу вспышек холеры в областях, пострадавших от подтопления. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

"Отмечаем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что на сегодняшний день в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В итоге Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды. Также были затоплены некоторые населенные пункты Николаевской области. В свою очередь, в Днепропетровской области возник дефицит воды. Больше недели проходила ликвидация последствий затопления. Местами вода поднялась до 5 метров.

На оккупированной части Херсонской области оккупанты не только не проводили эвакуацию, но и запрещали местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно. В связи с этим только во временно оккупированных Олешках известно о более 500 случаях гибели людей.

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Херсон Каховская ГЭС
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