У ЦКС роз’яснили, як формуються суми до сплати за компослуги

Нарахування відбуваються в залежності від наявності чи відсутності лічильників

Начисления за услуги централизованного отопления, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения и водоотведения происходят в зависимости от наличия квартирного или общедомового приборов учета. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра коммунального сервиса".

Так, в ведомстве напомнили, что если в доме есть квартирные счетчики, то начисления происходят на основании переданных потребителем данных.

То есть, разница между текущими и предыдущими показаниями умножается на тариф, указанный в счете-уведомлении.

"Для возможности уплаты только за потребленное - счетчики обязательно должны быть исправными, поверенными и опломбированными исполнителями услуг. Передавать показания нужно ежемесячно с 5-го числа до последнего дня месяца", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия квартирных счетчиков начисления производятся согласно показаниям общедомового счетчика.

"От общего объема потребления вычитаются объемы потребления, переданные жильцами квартир, которые оснащены счетчиками, а полученная разница делится пропорционально между всеми потребителями, у которых отсутствуют квартирные средства учета (для услуги по отоплению - пропорционально отапливаемой площади, для услуги водоснабжения и водоотведения - пропорционально количеству проживающих лиц)", - добавили в ведомстве

Кроме того, в ЦКС объяснили, что начисления производятся по нормам потребления в случае отсутствия у потребителей квартирных счетчиков и общедомового счетчика.

Таким образом, норма потребления горячей воды в случае отсутствия общедомового счетчика - 3 куб. м на человека.

Норма потребления холодной воды на одного человека, с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной более 1500 мм, оборудованными душами, составляет 4,5 куб. м в месяц.

По услуге отопление начисление производится по фактическому тарифу на квадратный метр отапливаемой площади в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для потребителей, которые имеют право на пользование льготной оплатой услуг, потребленный объем воды за месяц распределяется равномерно между проживающими в квартире и вычитается соответствующий процент от потребления льготникам. Если потребления льготником не превысило эту норму, то уплачивается с соответствующей скидкой на потребленный объем. По тарифам без льготы уплачивается за объем, что пересек границу социальной нормы. Это правило также касается лиц, которые имеют 100% скидку", - отметили в ЦКС.

Ранее председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко дала разъяснение по ночных тарифам на электрическую энергию. Для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Каждый бытовой потребитель имеет право использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.