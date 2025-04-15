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Гражданская дееспособность до 18? Как получить "взрослый статус" раньше совершеннолетия

Вторник 15 апреля 2025 12:18
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Гражданская дееспособность до 18? Как получить "взрослый статус" раньше совершеннолетия Полную гражданскую дееспособность украинцы приобретают в 18 лет (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Полная гражданская дееспособность позволяет человеку самостоятельно принимать важные решения или распоряжаться имуществом. В некоторых случаях получить "взрослый статус" юные украинцы могут раньше совершеннолетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины в Facebook.

Что такое полная гражданская дееспособность

Украинцам объяснили, что гражданская дееспособность - это способность человека:

  • самостоятельно принимать решения;
  • заключать договоры;
  • распоряжаться своим имуществом;
  • распоряжаться своими доходами;
  • нести юридическую ответственность за свои действия.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине этот процесс происходит постепенно: сначала ребенок имеет частичную гражданскую дееспособность, а с достижением определенного возраста - приобретает полную (и может нести ответственность за свои действия и решения).

"До 14 лет ребенок может только совершать мелкие покупки. С 14 - распоряжаться своими доходами и открывать счет в банке. Полную дееспособность приобретают в 18 лет", - рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Уточняется в то же время, что при определенных обстоятельствах получить полную гражданскую дееспособность можно раньше.

Права и ответственность детей до 14 лет

Ребенок в возрасте до 14 лет имеет частичную гражданскую дееспособность и имеет право:

  • совершать мелкие бытовые сделки - касающиеся его повседневных потребностей (например покупать товары);
  • осуществлять личные неимущественные права - на результаты своей интеллектуальной и творческой деятельности (например иметь авторские права).

При этом дети до 14 лет не несут юридической ответственности за причиненный ими вред.

Гражданская дееспособность до 18? Как получить &quot;взрослый статус&quot; раньше совершеннолетияПрава и ответственность детей до 14 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Права и ответственность несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую дееспособность и имеют право:

  • распоряжаться своим заработком (стипендией или другими доходами);
  • реализовывать права на результаты интеллектуальной, творческой деятельности (охраняемой законом);
  • быть участниками (учредителями) юридических лиц, если это не запрещено законом (другими документами юридического лица);
  • заключать договор банковского вклада (счета) на свое имя и распоряжаться денежными средствами (внесенными лично).

Несовершеннолетние украинцы могут совершать и другие сделки - с согласия родителей (усыновителей) или попечителей.

В отдельных случаях они самостоятельно несут административную и уголовную ответственность.

Гражданская дееспособность до 18? Как получить &quot;взрослый статус&quot; раньше совершеннолетияПрава и ответственность несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Как можно получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет

В некоторых случаях ребенок может получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет:

  • брак - если лицо заключило брак, оно приобретает полную дееспособность (которая после расторжения брака сохраняется);
  • отцовство - если несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом ребенка;
  • трудоустройство - если лицо, которому исполнилось 16 лет, работает по трудовому договору;
  • предпринимательская деятельность - если лицо зарегистрировано как предприниматель.

Следует отметить, что при прекращении трудового договора или предпринимательской деятельности предоставленная человеку полная гражданская дееспособность также сохраняется.

Гражданская дееспособность до 18? Как получить &quot;взрослый статус&quot; раньше совершеннолетияКак получить полную гражданскую дееспособность до 18 лет (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Кто может предоставить несовершеннолетним полную гражданскую дееспособность

Предоставление полной гражданской дееспособности проводится органом опеки и попечительства:

  • по заявлению несовершеннолетнего лица;
  • по письменному согласию родителей (усыновителей) или попечителя.

При этом если такого согласия нет - полную гражданскую дееспособность человеку могут предоставить по решению суда.

Гражданская дееспособность до 18? Как получить &quot;взрослый статус&quot; раньше совершеннолетияПредоставление полной гражданской дееспособности (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Куда человеку обращаться, если его права были нарушены

В завершение украинцам напомнили, что при нарушении прав необходимо обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

  • по адресу: улица Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • по номерам телефонов: 0 800 501 720 или 044 299 74 08.

Гражданская дееспособность до 18? Как получить &quot;взрослый статус&quot; раньше совершеннолетияКуда обращаться при нарушении прав человека (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, каким имуществом ребенка могут управлять родители.

Читайте также, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине и в каких случаях ребенка у родителей могут забрать за границей.

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