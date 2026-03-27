Ценовой шок на АЗС: в Кабмине объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом

"Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые внедрили отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны. К тому же, от этого выгоду преимущественно получили бы те, кто имеет больше авто", - отметил Соболев.

По его словам, ограничение цен привело бы к дефициту топлива и рыночным искажениям, такое уже было в 2022 году. Поэтому правительство выбрали вариант с кэшбеком.

С 20 марта по 1 мая украинцы смогут получить частичную компенсацию стоимости топлива, приобретенного на АЗС: дизель - 15%, бензин - 10%, автогаз - 5%, не более тысячи гривен в месяц. Потратить кэшбек можно на коммунальные услуги, продовольственные товары украинского производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.

"Мы видим, что 75% расходов идут именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность", - добавил министр экономики.

Он также подчеркнул, что в течение первых шести дней от старта программы ежедневно начисляется около 20 млн гривен кэшбека, финансируемого из текущего бюджета Минэкономики.