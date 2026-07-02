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Цены на молочку в июле: подорожают ли молоко, творог и масло и какие риски видит отрасль

06:00 02.07.2026 Чт
8 мин
Какие факторы формируют стоимость молочной продукции?
aimg Анастасия Мацепа
Цены на молочку в июле: подорожают ли молоко, творог и масло и какие риски видит отрасль Фото: в июле резкого удорожания молочных продуктов не ожидается (Getty Images)
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В июле резкое удорожание молочных продуктов в Украине не прогнозируется. Часть продукции и дальше будет продаваться со скидками, тогда как масло и твердые сыры, по оценкам производителей, останутся стабильными.

О происходящем на молочном рынке, как сезонность влияет на цены и какие вызовы могут возникнуть до конца лета, – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

Главное:

  • Цены в июле: резкого подорожания молочной продукции не ожидается, в торговых сетях и дальше будут действовать акционные предложения.
  • Какие продукты останутся стабильными: молоко, кефир и другая кисломолочная продукция массового сегмента не должны дорожать, а масло и сыры сохранят нынешние цены.
  • Что влияет на стоимость: цены формируют не только молоко-сырье, но затраты на переработку, упаковку, логистику, электроэнергию и торговые наценки.
  • Достаточно ли молока: перерабатывающая отрасль обеспечена качественным сырьем, а доля промышленных молочно-товарных ферм продолжает расти.
  • Что будет с закупочными ценами: после завершения пика сезонного производства эксперты ожидают постепенное возобновление закупочных цен во втором полугодии.
  • Основные риски: война, длительный период низких закупочных цен, ситуация на мировом рынке, возможны блекауты и слабый внутренний спрос.

– Каким будет июль для цен на молочную продукцию? Ожидается ли подорожание молока, масла, творога и кисломолочных продуктов?

– Скажу прямо: в июле резкого удорожания молочных продуктов мы не ожидаем.

Во многих сетях будут продолжаться акционные продажи, то есть, можем говорить о подешевении некоторой продукции для потребителя.

Ситуация следующая. Закупочная цена на молоко-сырье с начала года во многих хозяйствах приблизилась к себестоимости. За год сырье подешевело почти на четверть. И розничные цены тоже на это реагировали соответственно – какие сразу, а какие с задержкой.

Причина в том, что конечную цену формируют не только стоимость сырья, но и стоимость переработки, упаковки, логистики и энергетических затрат – и, прежде всего, торговые наценки и условия работы с сетями, на которые молочные компании не оказывают влияния. Молочные компании сегодня фактически работают в режиме постоянных акций, стоимость которых ложится на поставщика, а не на ритейл.

Поэтому июль я бы описал так: молоко, кефир, другая ''белая'' кисломолочная продукция массового сегмента – без удорожания, кое-где с акционными скидками. Масло, твердые и полужесткие сыры – стабильны. В общем, молочная корзина летом будет стабильной, с акционными предложениями.

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– Какие факторы сейчас больше всего влияют на цены в молочной отрасли?

– Цену сегодня формирует не один фактор, а их сочетание, и я расставил бы акценты так.

Первое – баланс спроса и предложения.

Второе – мировая конъюнктура, и это для нас критично. Почти половина молока, которое идет в Украине на переработку, превращается в сливочное масло против примерно 29% в странах ЕС. Поэтому, когда биржевые цены на масло и сухое молоко падают – а за последний год масло на бирже подешевело примерно вдвое – это почти мгновенно отражается и на внутренних закупочных ценах, и на экспорте.

Третье – себестоимость, которая не уменьшается: корма, горючее, оплата труда, а в наших реалиях – еще и самостоятельная генерация электроэнергии. Блэкауты для молочной отрасли особенно болезненны: мы работаем с скоропортящимся продуктом, и любой перерыв в электропитании – это прямые потери и отказ в приеме сырья.

Четвертое – покупательная способность населения, валютный курс, условия экспорта и, конечно, война, прибавляющая и расходы, и риски.

И отдельно я бы назвал практики торговых сетей – несвоевременные расчеты, переложение финансовых рисков ритейла на производителя и переработчика. Это тоже давит на закупочную цену, хотя об этом говорят меньше, чем о кормах или курсе.

– Достаточно ли в Украине сырья для стабильной работы молокоперерабатывающих предприятий?

– Сырья сегодня в целом достаточно для стабильной работы большинства перерабатывающих предприятий. По итогам 2025 года на промышленную переработку поступило 3,22 млн. тонн сырого коровьего молока.

Здесь важно учитывать две вещи. В общем производстве молока в стране (около 6,9 млн. тонн) доля промышленных ферм – примерно половина. На заводы молока, производимого в хозяйствах населения, поступает очень мало, именно промышленные фермы сегодня обеспечивают около 90% поступающего на переработку сырья . Это молоко стабильно более высокого качества – именно то, что и нужно отрасли.

Структура продолжает изменяться: доля личных крестьянских хозяйств сокращается, роль современных молочно-товарных ферм растет. На Agro Ukraine Week 2026 председатель Союза Вадим Чагаровский приводил прогноз, по которому доля промышленных ферм вырастет с 46% в 2025 году до 55% в 2027 году .

Что касается объемов: по оценкам экспертно-аналитической службы Союза, общее производство молока в 2026 году может сократиться приблизительно до 6,8 млн тонн, в первую очередь из-за дальнейшего сокращения поголовья и производства молока в хозяйствах населения.

Но даже при этих условиях поступление качественного сырья на переработку не будет уменьшаться, а скорее расти именно потому, что промышленный сектор наращивает производство, и его доля растет. То есть общий объем проседает, а часть кормящей заводы остается стабильной.

– Как сезонность влияет на закупочные цены на молоко?

– Сезонность – традиционно один из ключевых факторов в ценоформировании.

Весной и в начале лета скот переходит на зеленые корма, надои растут, предложение увеличивается – цены закупки обычно снижаются. Осенью и зимой производство сокращается, расходы по содержанию растут – цены поддерживаются или повышаются.

Особенность 2026 года в том, что обычный сезонный фактор наложился на сложную мировую конъюнктуру . Закупочные цены в Украине опустились ниже себестоимости еще несколько месяцев назад из-за падения мировых цен на биржевые продукты, избыток сырья и более слабый экспорт. Поэтому весенне-летнее сезонное увеличение производства лишь усилило давление и проседание стало глубже, чем в обычные годы.

В то же время есть важный нюанс, который часто выпадает из виду: пик надоев этого сезона мы уже прошли – он пришелся на май. С июня, с наступлением жары и понижением лактации, объемы надоев сокращаются, что работает в пользу ценовой стабилизации. То есть самый острый пик сезонного давления на рынок уже позади. Самые низкие цены носили сезонный характер и касались, прежде всего, молока, которое идет на биржевые продукты – масло и сухое молоко. По мере того, как мировой рынок поглотит накопленные излишки, мы ожидаем начала постепенного восстановления закупочных цен во втором полугодии.

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– Возможно ли снижение цен на отдельные молочные продукты летом?

– Снижение цен на отдельные продукты летом возможно, но точечное и неравномерное – не стоит ожидать, что подешевеет вся молочная корзина.

С другой стороны, сейчас примерно 70% продукции продается по акционным ценам, и эта практика продлится по крайней мере до конца лета . Так что для потребителя стоимость будет пониженной.

Сезонное увеличение надоев в обычных условиях создает предпосылки для более низких закупочных цен и часть этого эффекта может доходить до потребителя – прежде всего в продукции, которая зависит от излишков сырья и имеет высокую конкуренцию: пастеризованное молоко, кефир, отдельные йогурты, продукция акционного сегмента. Кстати, по некоторым из этих позиций в рознице мы уже видим помесячную стабилизацию и даже небольшое снижение, хотя год от года цена все же выше.

А вот существенного удешевления всей корзины ожидать сложно . На конечную цену влияют затраты на переработку, упаковку, энергию и логистику – они не уменьшаются. Влияет и стоимость сырья, которое уже не станет ниже. И, опять же, существенно прибавляют к цене торговые наценки, на которые переработчик не может повлиять.

Поэтому моя оценка такова: отдельные категории летом могут просесть, прежде всего в акциях, тогда как масло, сыры и продукция с более высокой добавленной стоимостью скорее останутся стабильными из-за высоких производственных затрат.

– Какие риски для молочной отрасли вы видите до конца лета?

– Рисков несколько, и я расставлю их по уровню остроты.

Главный риск – война, влияние обстрелов и бомбардировок на рабочие процессы. Это очень усложняет экономические расчеты и прогнозирование. Недавнее повреждение Яготинского завода тому пример. У предприятия возникли затраты на восстановление, которые нельзя было предусмотреть и учесть.

Второй риск – затяжной период закупочных цен, близких к себестоимости. Если не произойдут изменения, под угрозой окажется сама сырьевая база. Коллеги из Ассоциации производителей молока уже предупреждают: при сохранении сложившейся ситуации до конца 2026 года страна рискует потерять около 20% промышленного производства – это 500–600 тыс. тонн молока. Самые уязвимые – небольшие фермы, менее 500 коров: у них самый маленький запас прочности и первыми будут выходить с рынка.

Третий риск – мировая конъюнктура. Пока на биржах сохраняются излишки масла и сухого молока, давление на наши цены и экспорт будет продолжаться. Стабилизации аналитики ожидают ближе к концу третьего квартала.

Четвертый – энергетика. К концу лета и особенно с осени блекауты снова станут для заводов критическим фактором: это и прямые потери скоропортящегося сырья, и рост себестоимости из-за генерации.

Далее – слабый внутренний спрос и низкая покупательная способность, конкуренция со стороны импорта (в частности, в сегменте сыров), проблемы с логистикой и валютными колебаниями. И над всем этим – война, которая добавляет и затрат, и рисков, которые трудно просчитать.

Поэтому позиция Союза неизменна: отрасль нуждается не в преференциях, а в адекватной реакции государства – и на ценовой кризис, и на торговые практики сетей. Иначе потери, которых можно избежать сегодня, завтра будут стоить гораздо дороже.

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