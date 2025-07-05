Цены растут не так быстро: НБУ назвал главную причину замедления инфляции

Инфляция в мае 2025 года достигла пика, а в июне начала снижаться. Это объясняется тем, что в июне прошлого года тарифы электроэнергию резко повысили, а в этом году - нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2025 года).
Как отметили в НБУ, в мае потребительская инфляция ускорилась (до 15,9% г/г), превысив прогноз НБУ из-за более существенного, чем ожидалось, подорожания сырых продуктов питания.
По оценке НБУ, в июне общая инфляция замедлилась за счет снижения административной инфляции.
НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в июне упала ниже 15%. Госстат обнародует официальную информацию 9 июля.
По данным НБУ, рост цен на сырые продукты в мае ускорился (до 26.4% г/г) прежде всего из-за подорожания продукции животноводства (молока, мяса, яиц) на фоне роста себестоимости, уменьшения поголовья животных, а также вследствие активного экспорта отдельных продуктов.
Высокими темпами росли цены на отдельные овощи, яблоки, косточковые и ягоды, преимущественно из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Продолжалось подорожание обработанных продуктов.
По оценкам НБУ, в июне цены на продукты питания в дальнейшем росли.
"Значительное фундаментальное инфляционное давление сохранялось, в частности инфляция услуг оставалась высокой на фоне дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Подорожание непродовольственных товаров продолжалось умеренными темпами", - заявили в НБУ.
Административная инфляция в мае ускорилась до 19,8% г/г прежде всего из-за подорожания алкогольных напитков и табачных изделий, в частности на фоне дальнейшего увеличения производственных затрат, усиления мер борьбы с теневым предложением, а также налоговых изменений для производителей и импортеров табачной продукции.
По оценкам НБУ, в июне административная инфляция существенно замедлилась из-за эффекта базы сравнения (в июне 2024 года произошло однократное повышение тарифов на электроэнергию).
Рост цен на топливо оставался сдержанным (на 1,2% г/г в мае), хотя в июне, по оценкам НБУ, он ускорился вследствие роста стоимости бензинов и дизтоплива на фоне подорожания нефти на мировых рынках.
Напомним, НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.
Действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.
В июне 2024 года тариф вырос на 64% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.
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