ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цены растут медленнее: НБУ пояснил, что влияет на инфляцию в Украине

Украина, Пятница 12 сентября 2025 09:05
UA EN RU
Цены растут медленнее: НБУ пояснил, что влияет на инфляцию в Украине Фото: Цены Украине растут медленнее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине замедляется уже третий месяц подряд. НБУ пояснил, какие факторы повлияли на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции

Как отмечается в комментарии, в августе 2025 года инфляция в Украине снизилась до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

Фактическая инфляция оказалась ниже прогноза НБУ, опубликованного в июле. Это стало возможным благодаря поступлению на рынок продукции нового урожая.

Влияние монетарной политики

Национальный банк отмечает, что фундаментальное ценовое давление уменьшилось. Этому способствовали меры монетарной политики и ослабление давления со стороны рынка труда.

Базовая инфляция оставалась близкой к прогнозным значениям и снизилась до 11,4%.

Динамика цен на продукты

Цены на отдельные овощи снизились в годовом измерении или значительно притормозили темпы роста благодаря поступлению более высоких, чем в прошлом году, урожаев. Темпы роста цен на фрукты также начали замедляться, но оставались существенными вследствие потерь урожая весной из-за заморозков, отметили в НБУ.

Также замедлился рост цен на муку, крупы и молочную продукцию. В то же время все виды мяса продолжили дорожать из-за роста себестоимости.

Непродовольственные товары и услуги

Цены на непродовольственные товары росли медленнее и составили лишь 2,8% в годовом измерении. Больше всего снижались цены на одежду и обувь.

Стоимость услуг в целом росла быстрее, особенно в сфере мобильной связи, такси и страхования здоровья. Однако большинство других услуг демонстрировали замедление инфляции.

Регулируемые цены и топливо

Административно регулируемые цены выросли на 10,8% г/г. Подорожание алкоголя замедлилось, зато цены на табачные изделия росли быстрее.

Цены на топливо выросли на 6,0%, что связано со снижением мировых цен на нефть и укреплением гривны против евро, сообщили в НБУ.

По данным Госстата, годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Два месяца подряд - в июле и августе - в Украине наблюдалась сезонная дефляция. Цены снижались из-за удешевления овощей и фруктов нового урожая.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, тенденция к замедлению инфляции сохранится и в дальнейшем. На это будут влиять новые урожаи и политика регулятора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Инфляция в Украине Государственная служба статистики
Новости
Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов
Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России