Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Фактическая потребительская инфляция в августе ожидаемо ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Одним из основных факторов ее роста было ускорение продовольственной инфляции в результате сокращения предложения из-за засухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2024 года).

По оценкам НБУ, инфляция выросла также в сентябре. Согласно обнародованному графику, годовая инфляция ускорилась примерно до 8,0%.

Как отмечают в НБУ, фундаментальное инфляционное давление также усилилось в августе. Базовая инфляция выросла до 6,5% г/г с 5,7% г/г в июле. Такая динамика опережала траекторию июльского прогноза НБУ, прежде всего, вследствие стремительного роста цен на обработанные продукты питания из-за вторичных эффектов подорожания сырья и роста производственных затрат, в том числе на энергообеспечение и зарплаты.

Однако инфляционные ожидания в целом оставались устойчивыми.

Цены на продукты

В августе продовольственная инфляция стремительно ускорилась в результате возобновления роста цен на сырые продукты на фоне сокращения предложения продовольственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий. Быстрее росли цены и на обработанные продукты питания как из-за подорожания продовольственного сырья, так и дальнейшего увеличения расходов предприятий на энергообеспечение и оплату труда, говорится в обзоре НБУ.

Цены на непродовольственные товары и услуги

По данным НБУ, стремительнее дорожало большинство непродовольственных товаров, прежде всего под влиянием курсового фактора. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за роста конкуренции между продукцией импортного и украинского производства. Темпы роста цен на услуги несколько ускорились под давлением производственных издержек бизнеса.

Рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Административно регулируемые цены

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора, говорится в обзоре.

По-прежнему инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения