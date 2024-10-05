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Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Украина, Суббота 05 октября 2024 11:29
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Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине Фото: инфляция в Украине ускорилась (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фактическая потребительская инфляция в августе ожидаемо ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Одним из основных факторов ее роста было ускорение продовольственной инфляции в результате сокращения предложения из-за засухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2024 года).

По оценкам НБУ, инфляция выросла также в сентябре. Согласно обнародованному графику, годовая инфляция ускорилась примерно до 8,0%.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Как отмечают в НБУ, фундаментальное инфляционное давление также усилилось в августе. Базовая инфляция выросла до 6,5% г/г с 5,7% г/г в июле. Такая динамика опережала траекторию июльского прогноза НБУ, прежде всего, вследствие стремительного роста цен на обработанные продукты питания из-за вторичных эффектов подорожания сырья и роста производственных затрат, в том числе на энергообеспечение и зарплаты.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Однако инфляционные ожидания в целом оставались устойчивыми.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Цены на продукты

В августе продовольственная инфляция стремительно ускорилась в результате возобновления роста цен на сырые продукты на фоне сокращения предложения продовольственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий. Быстрее росли цены и на обработанные продукты питания как из-за подорожания продовольственного сырья, так и дальнейшего увеличения расходов предприятий на энергообеспечение и оплату труда, говорится в обзоре НБУ.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Цены на непродовольственные товары и услуги

По данным НБУ, стремительнее дорожало большинство непродовольственных товаров, прежде всего под влиянием курсового фактора. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за роста конкуренции между продукцией импортного и украинского производства. Темпы роста цен на услуги несколько ускорились под давлением производственных издержек бизнеса.

Рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Административно регулируемые цены

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора, говорится в обзоре.

Продукты стремительно дорожают: НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

По-прежнему инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов.

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