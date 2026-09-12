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Цены выросли до 15%. Сколько стоят дрова в 2026 году и где они самые дешевые

08:23 12.09.2026 Сб
3 мин
Сколько кубометров дров нужно заготовить на зиму?
aimg Василина Копытко
Цены выросли до 15%. Сколько стоят дрова в 2026 году и где они самые дешевые Какие дрова лучше всего подходят для отопления домов (фото: Freepik)
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Отопление дома дровами может обойтись как минимум в несколько тысяч гривен. В сезон требуется от 5 до 12 м³ древесины в зависимости от площади жилья, породы и влажности дров. Кубометр в 2026 году в среднем стоит 1252 грн.

Об этом в пишет РБК-Украина в материале "Зима в селе. Почему покупка дома - это только начало расходов".

Сколько стоят дрова в 2026 году

По состоянию на 1 сентября средняя реализационная цена кубометра дровяной древесины непромышленного использования для населения составляет 1252 грн с НДС. При этом цена зависит от региона и породы древесины.

В ресурсных регионах - на Полесье, в Карпатском регионе, в Черниговской и Сумской области - цены составляют от 900 до 1400 грн за кубометр в зависимости от породы.

В менее лесистых областях - в восточном и южном регионах, а также в Кировоградской области - цена стартует от 1000 грн за кубометр для мягколистных пород и может достигать 1700 грн за кубометр для твердолиственных. При этом доставку покупатель оплачивает отдельно.

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По данным предприятия, за год дрова подорожали в среднем на 12-15%. В "Лесах Украины" связывают это прежде всего с ростом стоимости горюче-смазочных материалов и услуг по лесозаготовке.

"Для потребностей населения наши филиалы уже отгрузили почти 1,9 млн. куб. м дровяной древесины. До окончания года филиалы планируют заготовить еще около 1 млн. куб. м. Очевидно, что 2026 год по реализации дров для населения выйдет на рекордный показатель 2,9-3 млн. куб. м", - говорят в ГП "Леса Украины".

Цены выросли до 15%. Сколько стоят дрова в 2026 году и где они самые дешевые

Фото: Сколько стоят дрова в 2026-м (инфографика РБК-Украина)

Сколько дров нужно на зиму

"Для отопления дома в течение отопительного сезона необходимо от 5 до 12 куб. м дровяной древесины в зависимости от площади дома, породы дров и их влажности", - отмечают на предприятии.

Если ориентироваться на среднюю цену 1252 грн/м³, то дрова будут стоить примерно:

  • 5 м³ - 6260 грн;
  • 10 м³ - 12 520 грн;
  • 12 м³ - 15 024 грн.

К этой сумме нужно добавить стоимость доставки, а также коление дров.

Какие дрова лучше всего покупать

Самым большим спросом в Украине традиционно пользуются твердолиственные породы - дуб, граб, ясень, бук и клен. В "Лесах Украины" объясняют, что они обладают наибольшей теплотворной способностью, долго горят и дают больше всего жару.

Также граждане активно покупают дрова хвойных пород - сосну, ель и пихту. Наименьшим спросом пользуются мягколистные породы - липа, ива и осина.

Ранее мы писали о том, что в конце августа вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что Украина готовит энергосистему к зиме под активными ударами РФ. Для этого усиливает защиту объектов и накапливает требуемое оборудование для регионов.

Читайте также о том, что зима 2025-2026 годов из-за постоянных российских атак на наши энергосистемы повлияла на жилищные приоритеты украинцев. Все больше людей обращали внимание на автономность жилья, хотя массовых переездов не произошло.

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