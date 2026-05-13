Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры

Рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Наибольший скачок цен зафиксирован в Тернополе, где стоимость жилья взлетела на треть за год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Нынешняя карта цен четко разделяет Украину на зоны с разной инвестиционной привлекательностью. Западный регион перестал быть просто "безопасной гаванью" и превратился в рынок с самым высоким порогом входа.
То, что Львов теперь стоит дороже Киева (хоть и на символические 200 долларов), свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей.
Тернополь и Винница демонстрируют динамику, присущую развивающимся рынкам: большое количество релоцированного бизнеса и стабильный спрос на аренду провоцируют инвесторов скупать "вторичку", что мгновенно толкает цены вверх.
Перечень городов с самым ощутимым приростом цен на однокомнатные квартиры:
Зато ситуация на Востоке и Юге остается контрастной. Если Одесса демонстрирует адаптивность и готовность покупателей рисковать, то Харьков и Днепр показывают очень сдержанный рост (+ 8% и +3% соответственно).
Это указывает на то, что рынок там стабилизировался, но еще не готов к активному ценовому ралли из-за факторов безопасности.
Наиболее тревожная динамика наблюдается в прифронтовых зонах, например в Запорожье, где отрицательный прирост свидетельствует о перенасыщении предложения при низком платежеспособном спросе. Там жилье подешевело на 9%.
