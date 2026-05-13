Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры

08:00 13.05.2026 Ср
3 мин
Киев или Львов: кто сейчас является лидером по стоимости жилья?
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке однокомнатных квартир в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Наибольший скачок цен зафиксирован в Тернополе, где стоимость жилья взлетела на треть за год.

Главное:

  • Рекордсмен роста: Тернополь стал лидером рынка с аномальным приростом цены в +35% за год.
  • Ценовая дуэль: Львов (72 700 долларов) и Киев (72 500 долларов) фактически сравнялись в стоимости, держа самый высокий ценник в стране.
  • Южный прорыв: Одесса показала стремительное восстановление (+22%), догнав по стоимости западноукраинские города.
  • Снижение стоимости: Запорожье остается единственным крупным рынком, где цена упала на 9%.

Ситуация на рынке однокомнатных квартир

Нынешняя карта цен четко разделяет Украину на зоны с разной инвестиционной привлекательностью. Западный регион перестал быть просто "безопасной гаванью" и превратился в рынок с самым высоким порогом входа.

То, что Львов теперь стоит дороже Киева (хоть и на символические 200 долларов), свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей.

Тернополь и Винница демонстрируют динамику, присущую развивающимся рынкам: большое количество релоцированного бизнеса и стабильный спрос на аренду провоцируют инвесторов скупать "вторичку", что мгновенно толкает цены вверх.

Перечень городов с самым ощутимым приростом цен на однокомнатные квартиры:

  • Тернополь: +35% (49 300 долларов) - абсолютный лидер по темпам роста.
  • Одесса: +22% (49 400 долларов) - город демонстрирует неожиданно высокую динамику восстановления цен.
  • Винница: +18% (52 000 долларов) - стабильный спрос толкает стоимость вверх.
  • Сумы: +16% (26 800 долларов) - несмотря на близость к границе, цены существенно подскочили.
  • Ровно: +14% (55 000 долларов).
  • Киев: +13% (72 500 долларов) - столица сохраняет высокие темпы подорожания и лидерство по цене.
  • Львов: +12% (72 700 долларов) - фактически сравнялся по стоимости с Киевом.
  • Луцк: +11% (54 000 долларов).
  • Хмельницкий: +11% (39 500 долларов).
  • Черновцы: +10% (57 500 долларов).

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины (скриншот)

Где цены держатся и даже упали

Зато ситуация на Востоке и Юге остается контрастной. Если Одесса демонстрирует адаптивность и готовность покупателей рисковать, то Харьков и Днепр показывают очень сдержанный рост (+ 8% и +3% соответственно).

Это указывает на то, что рынок там стабилизировался, но еще не готов к активному ценовому ралли из-за факторов безопасности.

Наиболее тревожная динамика наблюдается в прифронтовых зонах, например в Запорожье, где отрицательный прирост свидетельствует о перенасыщении предложения при низком платежеспособном спросе. Там жилье подешевело на 9%.

Читайте также о том, что в Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов. Больше всего жилье подорожало в Запорожье, однако самым дорогим городом остается Киев.

Ранее мы писали о том, что во Львове однокомнатные квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14% в валюте. Основная причина этого - высокий спрос и относительная безопасность региона.

