Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларов
За последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Украине на вторичном рынке выросла в подавляющем большинстве городов, местами цены подскочили на 16% в валюте. Сейчас такое жилье стоит от 17,5 до 65 тысяч долларов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоят однокомнатные квартиры в Украине и в каких городах их можно купить за 20 тысяч долларов.
Где самые дешевые однокомнатные квартиры в Украине
Самые дешевые однокомнатные квартиры сейчас в Запорожье, там их продают за 17 500 долларов. За последние полгода цены снизились еще на 3%. Такое падение стоимости недвижимости обусловлено приближением линии фронта и усилением российских атак на город.
Вторым в рейтинге самой дешевой недвижимости идет Николаев. Там однокомнатные квартиры продают за 20 тысяч долларов, что на 2% дешевле, чем полгода назад.
В Харькове однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов. Цена за полгода поднялась на 5%. Недвижимость также подорожала в Сумах на 8%, сейчас там такое жилье продают за 22 700 долларов.
В пятерку городов с самым дешевым жильем вошел Кропивницкий, однокомнатные квартиры там стоят 27 500 гривен, цена за последние полгода не изменилась.
Данных о стоимости недвижимости в Херсоне и оккупированных городах - отсутствуют.
Цены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоит жилье в других городах
Лидером по стоимости однокомнатных квартир является Львов. Там они стоят 65 тысяч и цена остается неизменной в течение последних полгода. В Ужгороде такое жилье продают за 64 тысячи долларов, это на 16% дороже, чем 6 месяцев до того.
В тройку городов с самой дорогой недвижимостью входит столица. Цены здесь подскочили на 5% до 63 тысяч долларов за однокомнатную квартиру.
В Черновцах такое жилье продают за 51 тысячу долларов, в Ровно - за 47 500 долларов. Недвижимость в этих городах подорожала на 6 и 7%, соответственно.
Сколько лет надо зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)
Цены на однокомнатные квартиры в других городах:
- Луцк - 45 900 долларов, цена не изменилась;
- Житомир - 45 тысяч долларов, цена поднялась на 13%;
- Винница - 44 900 долларов, цена не изменилась;
- Черкассы - 43 500 долларов, цена повысилась на 12%;
- Одесса - 39 500 долларов, стоимость выросла на 10%;
- Ивано-Франковск - 38 тысяч долларов, дороже на 3%;
- Тернополь - 36 500 долларов, цена упала на 2%;
- Хмельницкий - 35 тысяч долларов, стоимость выросла на 3%;
- Полтава - 35 тысяч долларов, цена не изменилась;
- Днепр - 33 тысячи долларов, цена выросла на 3%.
Читайте также о том, что цены на недвижимость в Украине зависят от региона. Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке колеблется от 23 до 100 тысяч долларов. Самое дешевое жилье сейчас в Запорожье, самое дорогое - в Киеве.
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