ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларов

Понедельник 07 апреля 2025 13:52
UA EN RU
Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларов Сколько стоят однокомнатные квартиры в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Украине на вторичном рынке выросла в подавляющем большинстве городов, местами цены подскочили на 16% в валюте. Сейчас такое жилье стоит от 17,5 до 65 тысяч долларов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоят однокомнатные квартиры в Украине и в каких городах их можно купить за 20 тысяч долларов.

Где самые дешевые однокомнатные квартиры в Украине

Самые дешевые однокомнатные квартиры сейчас в Запорожье, там их продают за 17 500 долларов. За последние полгода цены снизились еще на 3%. Такое падение стоимости недвижимости обусловлено приближением линии фронта и усилением российских атак на город.

Вторым в рейтинге самой дешевой недвижимости идет Николаев. Там однокомнатные квартиры продают за 20 тысяч долларов, что на 2% дешевле, чем полгода назад.

В Харькове однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов. Цена за полгода поднялась на 5%. Недвижимость также подорожала в Сумах на 8%, сейчас там такое жилье продают за 22 700 долларов.

В пятерку городов с самым дешевым жильем вошел Кропивницкий, однокомнатные квартиры там стоят 27 500 гривен, цена за последние полгода не изменилась.

Данных о стоимости недвижимости в Херсоне и оккупированных городах - отсутствуют.

Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларовЦены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в других городах

Лидером по стоимости однокомнатных квартир является Львов. Там они стоят 65 тысяч и цена остается неизменной в течение последних полгода. В Ужгороде такое жилье продают за 64 тысячи долларов, это на 16% дороже, чем 6 месяцев до того.

В тройку городов с самой дорогой недвижимостью входит столица. Цены здесь подскочили на 5% до 63 тысяч долларов за однокомнатную квартиру.

В Черновцах такое жилье продают за 51 тысячу долларов, в Ровно - за 47 500 долларов. Недвижимость в этих городах подорожала на 6 и 7%, соответственно.

Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларовСколько лет надо зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Цены на однокомнатные квартиры в других городах:

  • Луцк - 45 900 долларов, цена не изменилась;
  • Житомир - 45 тысяч долларов, цена поднялась на 13%;
  • Винница - 44 900 долларов, цена не изменилась;
  • Черкассы - 43 500 долларов, цена повысилась на 12%;
  • Одесса - 39 500 долларов, стоимость выросла на 10%;
  • Ивано-Франковск - 38 тысяч долларов, дороже на 3%;
  • Тернополь - 36 500 долларов, цена упала на 2%;
  • Хмельницкий - 35 тысяч долларов, стоимость выросла на 3%;
  • Полтава - 35 тысяч долларов, цена не изменилась;
  • Днепр - 33 тысячи долларов, цена выросла на 3%.

Читайте также о том, что цены на недвижимость в Украине зависят от региона. Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке колеблется от 23 до 100 тысяч долларов. Самое дешевое жилье сейчас в Запорожье, самое дорогое - в Киеве.

Ранее мы писали о том, как правильно инвестировать в недвижимость в 2025 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине Квартиры
NEWS
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп