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Триумф Трампа: Палата представителей одобрила "мегазаконопроект" о налогах и соцзащите

США, Пятница 04 июля 2025 01:45
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Триумф Трампа: Палата представителей одобрила "мегазаконопроект" о налогах и соцзащите Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США Палата представителей приняла масштабный законопроект о внутренней политике, инициированный администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CNN.

Документ предусматривает существенное снижение налогов, а также крупнейшее за последние десятилетия урезание системы социального обеспечения и увеличение финансирования Пентагона и пограничной безопасности.

Трамп и его союзники в Конгрессе утверждают, что такой шаг позволит активизировать экономику и повысить обороноспособность США.

Ожидается, что Трамп подпишет его завтра, 4 июля, когда в США празднуют День Независимости.

"Большой, красивый законопроект" принят Палатой представителей и будет передан на подпись президенту на большой, красивой церемонии подписания завтра в 17:00 (по Вашингтону) 4 июля, как говорил и надеялся президент", - объявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт во время пресс-конференции.

Что предусматривает "мегазаконопроект"

  1. Снижение налогов для физических лиц и бизнеса, что, по словам Трампа, должно стимулировать инвестиции и потребление.
  2. Сокращение социальных программ и выплат, в частности в сфере помощи бедным, образовательных грантов и медицинских субсидий.
  3. Увеличение финансирования американской армии, в частности на обновление вооружений и развитие новейших технологий.

Вместе с тем, эксперты предостерегают, что следствием реформы может стать большое социальное неравенство. Так, принятие этого закона может иметь серьезные последствия для наиболее уязвимых категорий населения: детей, пенсионеров, студентов и людей с низкими доходами.

На сегодняшний день "мегазаконопроект" становится одной из самых резонансных реформ последних лет, которая уже вызвала горячие споры внутри США и привлекла внимание в мире.

Недавно стало известно, что Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы продвинуть принятие своего законопроекта.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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