Триумф Трампа: Палата представителей одобрила "мегазаконопроект" о налогах и соцзащите
В США Палата представителей приняла масштабный законопроект о внутренней политике, инициированный администрацией президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CNN.
Документ предусматривает существенное снижение налогов, а также крупнейшее за последние десятилетия урезание системы социального обеспечения и увеличение финансирования Пентагона и пограничной безопасности.
Трамп и его союзники в Конгрессе утверждают, что такой шаг позволит активизировать экономику и повысить обороноспособность США.
Ожидается, что Трамп подпишет его завтра, 4 июля, когда в США празднуют День Независимости.
"Большой, красивый законопроект" принят Палатой представителей и будет передан на подпись президенту на большой, красивой церемонии подписания завтра в 17:00 (по Вашингтону) 4 июля, как говорил и надеялся президент", - объявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт во время пресс-конференции.
Что предусматривает "мегазаконопроект"
- Снижение налогов для физических лиц и бизнеса, что, по словам Трампа, должно стимулировать инвестиции и потребление.
- Сокращение социальных программ и выплат, в частности в сфере помощи бедным, образовательных грантов и медицинских субсидий.
- Увеличение финансирования американской армии, в частности на обновление вооружений и развитие новейших технологий.
Вместе с тем, эксперты предостерегают, что следствием реформы может стать большое социальное неравенство. Так, принятие этого закона может иметь серьезные последствия для наиболее уязвимых категорий населения: детей, пенсионеров, студентов и людей с низкими доходами.
На сегодняшний день "мегазаконопроект" становится одной из самых резонансных реформ последних лет, которая уже вызвала горячие споры внутри США и привлекла внимание в мире.
Недавно стало известно, что Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы продвинуть принятие своего законопроекта.
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