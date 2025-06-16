Цены в Украине подскочили до максимума: что НБУ будет делать с курсом доллара

Один участник дискуссии отметил, что инфляционные ожидания формируются не только под влиянием личного восприятия текущей инфляции и новостей о ней, но в значительной степени отражают тенденции валютного рынка.

По его мнению, соответственно НБУ следует сохранять активное присутствие на валютном рынке и в дальнейшем обеспечивать умеренные двусторонние курсовые колебания курса.

По его словам, международные резервы Украины удерживаются на высоком уровне, риск недостаточности внешнего финансирования в этом году является низким, поэтому НБУ имеет высокую способность компенсировать дефицит валюты в частном секторе и поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке для сохранения контролируемости ожиданий и ограничения ценового давления.

Он отметил, что привлекательность гривневых активов будет ограничивать спрос на валюту и ослаблять давление на курс гривны. Это "будет особенно актуально во втором полугодии, когда обычно усиливается действие сезонных факторов".