Цены в Украине подскочили до максимума: что НБУ будет делать с курсом доллара

Для удержания цен под контролем Национальный банк Украины должен сохранять стабильность на валютном рынке. Особенно это актуально во второй половине года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 4 июня во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Один участник дискуссии отметил, что инфляционные ожидания формируются не только под влиянием личного восприятия текущей инфляции и новостей о ней, но в значительной степени отражают тенденции валютного рынка.
По его мнению, соответственно НБУ следует сохранять активное присутствие на валютном рынке и в дальнейшем обеспечивать умеренные двусторонние курсовые колебания курса.
По его словам, международные резервы Украины удерживаются на высоком уровне, риск недостаточности внешнего финансирования в этом году является низким, поэтому НБУ имеет высокую способность компенсировать дефицит валюты в частном секторе и поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке для сохранения контролируемости ожиданий и ограничения ценового давления.
Он отметил, что привлекательность гривневых активов будет ограничивать спрос на валюту и ослаблять давление на курс гривны. Это "будет особенно актуально во втором полугодии, когда обычно усиливается действие сезонных факторов".
НБУ держит курс доллара стабильным уже около года. Сейчас он находится на уровне конца июля 2024 года 41,40 грн/доллар. Тогда НБУ в ответ на скачок инфляции прекратил девальвацию гривны. Курс вырос до 42 гривен в конце прошлого года, но в первой половине 2025 года снова упал.
Инфляция в мае выросла до пика в 15,9%. В дальнейшем ожидается замедление из-за высокой базы сравнения прошлого года и ожидания лучшего впечатления.
Аналитики в последнее время улучшили прогнозы по курсу доллара на 2025 год. Ожидается умеренная девальвация до 43,5-44,0 гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.