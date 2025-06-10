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Инфляция на пике: как выросли цены в Украине

Украина, Вторник 10 июня 2025 15:30
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Инфляция на пике: как выросли цены в Украине Фото: инфляция в мае 2025 года ускорилась до 15,9% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. Сильно подорожали продукты, сигареты, коммуналка и связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в мае 2025 года выросли на 1,3%. Годовая инфляция ускорилась до 15,9%, по сравнению с 15,1% в апреле.
Инфляция на пике: как выросли цены в Украине

Инфляция выросла до максимума с апреля 2023 года, когда она составляла 17,9%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 22,1%. Больше всего подорожали яйца - на 86,0%, овощи - на 35,7%, подсолнечное масло - на 35,4%, фрукты - на 33,5% и сливочное масло - 28,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,3%, на одежду и обувь снизились на 4,8%.
Инфляция на пике: как выросли цены в Украине

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,4%, здравоохранение подорожало на 13,1%, цены на транспорт выросли на 5,8% (в т.ч. топливо подорожало на 1,2%), на связь - на 18,5%, на отдых и культуру выросли на 1,2%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 15,2%, разные товары и услуги на 11,9%.
Инфляция на пике: как выросли цены в Украине

Прогноз по инфляции

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Кроме того, значительный положительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения, в частности, из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года.

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Цены в Украине Инфляция в Украине
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