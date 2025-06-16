Ціни в Україні стрибнули до максимуму: що НБУ робитиме з курсом долара

Один учасник дискусії зауважив, що інфляційні очікування формуються не тільки під впливом особистого сприйняття поточної інфляції та новин про неї, але значною мірою відображають тенденції валютного ринку.

На його думку, відповідно НБУ варто зберігати активну присутність на валютному ринку та надалі забезпечувати помірні двосторонні курсові коливання курсу.

За його словами, міжнародні резерви України утримуються на високому рівні, ризик недостатності зовнішнього фінансування в цьому році є низьким, тож НБУ має високу спроможність компенсувати дефіцит валюти в приватному секторі та підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку для збереження контрольованості очікувань та обмеження цінового тиску.

Він зазначив, що привабливість гривневих активів обмежуватиме попит на валюту та послаблюватиме тиск на курс гривні. Це "буде особливо актуально в другому півріччі, коли зазвичай посилюється дія сезонних чинників".