Цены на такси во время тревог могут взлетать до 50%: в Bolt назвали причину

Главное:

Во время тревог спрос на такси может вырасти на 20–50%.

Часть водителей в это время прекращает работу.

Цены растут из-за дисбаланса спроса и предложения.

Динамический коэффициент не является безграничным.

Компания не прогнозирует резкого повышения тарифов в ближайшее время.

В компании объясняют, что тарифы формируются автоматически в зависимости от соотношения спроса и предложения в конкретный момент времени.

По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, во время воздушных тревог, блэкаутов, сильных осадков или остановки общественного транспорта количество заказов резко растет, тогда как часть водителей, наоборот, завершает работу или временно выходит офлайн.

''Мы понимаем возмущение в социальных сетях и не отрицаем, что цены во время тревог, блэкаутов, сложных погодных условий или остановки общественного транспорта могут расти'', – отметил он.

В компании рассказали, что в отдельных случаях спрос на поездки может увеличиваться на 20-30%, а иногда даже более чем на 50%.

Для восстановления баланса система повышает динамический коэффициент. Благодаря этому водители видят районы с высоким спросом и могут переместиться туда для выполнения заказов.

В то же время в Bolt отмечают, что коэффициент не может расти бесконечно.

''Если цена взлетит слишком высоко, пассажир просто не закажет поездку, и от этого никто не выиграет'', – пояснил Павлик.

В компании также не прогнозируют резкого повышения тарифов в ближайшее время. Однако признают, что на рынок влияют инфляция, стоимость топлива и расходы на обслуживание автомобилей.