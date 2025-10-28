Цены на российскую нефть падают из-за рисков со стороны Китая

Спотовые продажи ESPO, которая поставляется с Дальнего Востока России, на этой неделе предлагались со скидкой 50 центов за баррель по сравнению с эталонной нефтью ICE Brent, сообщают трейдеры, участвующие в рынке.

На прошлой неделе, перед последним раундом санкций, этот сорт оценивался с премией более 1 доллара за баррель.

ESPO пользуется спросом как у государственных китайских нефтеперерабатывающих заводов, так и частных национальных перерабатывающих компаний. После санкций США китайские государственные компании, включая Sinopec, отменили некоторые закупки морской российской сырой нефти, преимущественно ESPO.

Частные перерабатывающие компании обычно потребляют около 800 тысяч баррелей российской дальневосточной сырой нефти в день, и этот спрос "будет оставаться стабильным".

Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" стали первыми серьезными ограничениями для российской нефтяной промышленности с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

План администрации заключается в том, чтобы сделать торговлю Москвы дороже и рискованнее, но без резкого роста мировых цен, заявили чиновники, знакомые с этим вопросом.