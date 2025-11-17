Цены на российскую нефть обрушились до минимума за более чем 2 года, - Bloomberg

По данным издания, цена российской нефти сорта Urals в четверг упала до 36,61 доллара за баррель при отгрузке из черноморского порта Новороссийск. Это минимум с марта 2023 года. Похожая динамика наблюдалась и при отгрузке с портов в Балтийском море.

Bloomberg обратило внимание, что такое падение цен на нефть станет для России финансовым ударом и снизит объем средств, которые поступают в бюджет Кремля для финансирования войны против Украины.

Стоит заметить, что США в рамках новых санкций против России дали другим странам дедлайн для прекращения операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" - 21 ноября. Некоторые НПЗ в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки и ищут альтернативных поставщиков.

После объявления санкций США Urals стала торговаться со значительными скидками по сравнению с другими международными марками.