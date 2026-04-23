Цены на проход по Панамскому каналу взлетели до рекорда из-за войны в Иране, - FT

По данным FT, ежедневные аукционы на право транзита по водному пути фиксируют в пять раз больше заявок, чем до начала конфликта, а средняя цена на прохождение через шлюзы типа Panamax составляет около 837 500 долларов.

Как рассказал руководитель по ценообразованию компании Argus Росс Гриффит, около 70% судов, проходящих через Панамский канал, используют шлюзы Panamax. Поэтому цены на аукционах выросли почти в 10 раз с начала войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива.

"Это очень значительный рост, который отражает то, как азиатские покупатели пытаются найти источники нефти, топлива и сухих насыпных грузов, таких как уголь, преимущественно с побережья Мексиканского залива США", - добавил он.

Увеличение объемов поставок американской нефти и топлива через канал, который является кратчайшим маршрутом между побережьем Мексиканского залива и Азией, привело к росту времени ожидания танкеров до 4 дней, что является максимумом за шесть недель.

Это заставило часть компаний платить значительные суммы, чтобы избежать очередей у входа в канал, а отдельные аукционы за крупнейшие шлюзы в апреле достигали 4 млн долларов.

Крупные судоходные операторы, которые регулярно пользуются Панамским каналом, в частности контейнерные перевозчики и компании по транспортировке сжиженного нефтяного газа, обычно бронируют слоты заранее по фиксированным тарифам, которые существенно ниже аукционных.

В то же время до 30% трафика канала могут конкурировать именно через ежедневные аукционы, а не через предварительное бронирование.