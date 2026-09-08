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Главная » Бизнес » Экономика

Яйца снова дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 8 сентября

16:53 08.09.2026 Вт
2 мин
Десяток яиц "подбирается" до 70 гривен
aimg Мария Кучерявец
Яйца снова дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 8 сентября Фото: супермаркеты обновили ценники (Getty Images)
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В крупных украинских супермаркетах зафиксировано очередное повышение цен на куриные яйца. В то же время, стоимость хлеба, гречки, молока и подсолнечного масла осталась относительно стабильной.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 8 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Как изменились ценники за сутки

В сетях наблюдается дальнейший рост стоимости яиц.

В "Сильпо" самая дешевая позиция куриных яиц поднялась с 54,99 грн. до 59,99 грн за десяток. В Novus яйца (Zlata kladka С1) теперь стоят 60,59 грн против 59,99 грн накануне. В "Ашане" цена удерживается на уровне 4,40 грн/шт (44,00 грн/десяток), а в АТБ сохраняется самая высокая минимальная планка - 68,50 грн за десяток.

Хлеб сегодня показывает стабильные цены. Дешевое предложение гречки по акционной цене содержит "Сильпо". На молоко в малой фасовке самые низкие прайсы в АТБ.

Яйца снова дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 8 сентября

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Самая дешевая бутылка подсолнечного рафинированного масла (0,5 л) доступна в "Ашане" за 49,40 грн.

Подробные цены в супермаркетах (8 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 13,69 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Це-Яйце!" С2 (10 шт) - 59,99 грн.
  • Novus: яйца куриные Zlata kladка С1 (10 шт) - 60,59 грн
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн
  • "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акционная цена вместо 56,49 грн)
  • Novus: Масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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