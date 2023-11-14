Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц

Овощи в Украине в октябре 2023 года продолжали дешеветь из-за высокого урожая. В целом инфляция упала до минимума за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства в октябре:

морковь подешевела на 13,9% до 9,5 гривен за килограмм,

свекла - на 10,3% до 9,2 гривен за килограмм,

картофель - на 10,3% до 9,2 гривен за килограмм

капуста - на 6,3% до 8,5 гривен за килограмм,

яблоки - на 8,7% до 20,1 гривен за килограмм,

Крупы гречневые подешевели на 11,% до 36,5 гривен за килограмм.

Однако яйца подорожали на 10,3% до 48,8 гривен за десяток.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в октябре 2023 года:

водка подешевела на 0,7% до 118,7 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 0,7% до 110,2 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подешевело на 0,1% до 31,4 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 0,9% до 94,0 гривен за пачку.

Прогноз цен

Напомним, в октябре 2023 года потребительские цены выросли на 0,8%, а годовая инфляция замедлилась до 5,3%. При этом продукты подорожали за месяц на 1,0%.

Ранее в НБУ сообщили, что ценовая динамика последних месяцев обусловливалась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и, соответственно, увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции. По прогнозу НБУ, в дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно исчерпываться.

Цены в Украине

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.