ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума

Украина, Четверг 09 ноября 2023 15:30
UA EN RU
Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума Фото: годовая инфляция в Украине в октябре замедлилась до 5,3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2023 года ускорился до 0,8% по сравнению с 0,5% в сентябре. Однако годовая инфляция замедлилась до минимума почти за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 3,8%.

Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума

Годовая инфляция (к октябрю прошлого года) замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.

Цены на товары и услуги

Продукты питания в октябре подорожали на 1,0%. Больше всего за месяц подорожали овощи - на 14,0%, которые в среднем стоят на 20,2% дешевле, чем год назад.

Яйца подорожали на 10,1 %, но стоят дешевле на 15,0%, чем в октябре прошлого года.

Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума

Цены на топливо выросли за месяц на 3,5%. При этом железнодорожные билеты подешевели на 5,7%.

Инфляция в Украине замедлилась до трехлетнего минимума

Замедление инфляции и прогноз 2023-2024 годы

Напомним, Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшен с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине Государственная служба статистики
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине