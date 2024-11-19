Цены на жилье в Украине: ТОП-5 городов с самыми дорогими квартирами

С начала полномасштабного военного вторжения со стороны России цены на недвижимость в Украине значительно изменились. В относительно безопасных регионах наблюдается рост стоимости жилья, в то время как в восточных областях цены существенно упали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Несмотря на военные реалии, недвижимость в Киеве и близлежащих населенных пунктах остается одной из самых дорогих в Украине. Западные регионы также демонстрируют рост цен, в то время как на востоке страны стоимость жилья на первичном и вторичном рынках заметно снизилась.

Цены на однокомнатные квартиры

На первичном рынке лидером является Львов, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 2,78 млн грн (67 300 долларов). На втором месте – Ужгород с ценой 2,68 млн грн (64 880 долларов), третью позицию занимает Киев – 2,55 млн грн (61 700 долларов). Неожиданно четвертое место заняло Ровно – 2,28 млн грн, 55 200 долларов), опередившее Днепр – 2,18 млн грн (52 800 долларов).

Инфографика OLX Недвижимость

По стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья лидирует Киев с медианной ценой 2,8 млн. грн (67 800 долларов). Второе место заняло село Софиевская Борщаговка – 2,22 млн грн (53 700 долларов). Львов оказался на третьем месте – 2,06 млн. грн (49 900 долларов). На четвертом месте находится Ирпень – 1,77 млн грн (42 800 долларов), а пятое место заняла Винница – 1,69 млн грн (40 900 долларов).

Инфографика OLX Недвижимость

Цены на дома

Сегмент домов возглавляют населённые пункты Киевской области. Самые дорогие дома продают в Козине – 39,1 млн. грн (946 600 долларов). Второе место досталось Ходосовке – 12,7 млн грн (293 000 долларов). Киев находится на третьем месте с медианной стоимостью 8,2 млн. грн (198 500 долларов). Четвертое место у села Гатное – 6,81 млн грн (164 600 долларов). Единственным представителем другого региона является Львов, где дома стоят 6,77 млн. грн (163 000 долларов).

Инфографика OLX Недвижимость