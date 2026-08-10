Цены на нефть пошли вверх из-за требований Ирана по возобновлению работы Ормуза

К вечеру воскресенья 9 августа цены на нефть выросли после того, как Иран заявил, что не вступает в переговоры с США и представил список требований о возобновлении работы Ормузкого пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, 9 августа цены на нефть марки Brent, которая является международным эталоном, выросла примерно на 1,2% до 84,58 доллара за баррель.

Тем временем цена на американскую нефть выросла примерно на 1,1% до 79,28 доллара за баррель.

Рост произошел после того, как Иран заявил, что сделки с Оманом по Ормузскому проливу будет недостаточно, чтобы этот водный путь заработал.

На выходных Тегеран выдвинул ряд условий США, требуя прекратить американские атаки на Иран и его региональных союзников, прекратить блокаду иранских портов, вывести войска США из районов вокруг Ирана, отменить санкции США, разморозить иранские активы и выплатить компенсацию за военный ущерб.

Кроме того, задержка поставок нефти усугубилась тем, что поддерживаемые Ираном хуситы фактически заблокировали Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив и Индийский океан с Красным морем.

Также повстанцы-хуситы атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод на побережье Красного моря.