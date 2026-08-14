Цены на нефть выросли после угроз США продолжить блокаду Ирана
Цены на нефть в пятницу, 14 августа, повысились после того, как Соединенные Штаты Америки пригрозили бессрочной морской блокадой Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на Brent поднялись на 1 цент, или 0,1%, до 87,08 доллара за баррель по состоянию на 02:47 по Гринвичу.
В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов – до 81,31 доллара за баррель.
Для нефтяного рынка новые угрозы в США означают новый риск. Более длительная война между США и Ираном может сократить предложение "черного золота" и создать дополнительное давление на цены.
Впрочем, рост сдерживает более слабый прогноз спроса. ОПЕК и Международное энергетическое агентство на этой неделе пересмотрели ожидания его увеличения.
Дополнительным фактором явились американские запасы. Официальная статистика показала их самый недельный рост более чем за три с половиной года.
Таким образом, рынок оказался между двумя противоположными сигналами: геополитические риски толкают нефть вверх, тогда как опасения спроса и излишка запасов сдерживают подорожание.
США анонсировали беспрецедентные меры против Ирана
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры.
По его словам, на следующей неделе Белый дом объявит решения по Тегерану, которые выведут экономическую изоляцию страны на беспрецедентный уровень.
Он также пояснил, что Вашингтон фактически ужесточает кампанию, которая началась еще в 2025 году. Как известно, тогда президент Дональд Трамп отдал приказ возобновить политику "максимального давления" на иранский режим.
Министр обратил внимание на то, что финансовое давление совмещается с блокадой иранских портов.