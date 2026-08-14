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Ціни на нафту зросли після погроз США продовжити блокаду Ірану

12:05 14.08.2026 Пт
2 хв
Скільки сьогодні коштує нафта?
aimg Тетяна Степанова
Ціни на нафту зросли після погроз США продовжити блокаду Ірану Фото: нафта подорожчала тпісля погроз США продовжити блокаду Ірану (Getty Images)
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Ціни на нафту у п'ятницю, 14 серпня, підвищилися після того, як Сполучені Штати Америки пригрозили безстроковою морською блокадою Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 1 цент, або 0,1%, до 87,08 долара за барель станом на 02:47 за Гринвічем.

Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 6 центів - до 81,31 долара за барель.

Для нафтового ринку нові погрози США означають новий ризик. Триваліша війна між США та Іраном може скоротити пропозицію "чорного золота" і створити додатковий тиск на ціни.

Втім, зростання стримує слабший прогноз попиту. ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство цього тижня переглянули очікування щодо його збільшення.

Додатковим фактором стали американські запаси. Офіційна статистика показала їхнє найбільше тижневе зростання більш ніж за три з половиною роки.

Таким чином, ринок опинився між двома протилежними сигналами: геополітичні ризики штовхають нафту вгору, тоді як побоювання щодо попиту та надлишку запасів стримують подорожчання.

США анонсували безпрецедентні заходи проти Ірану

Нагадаємо, міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що Сполучені Штати планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи.

За його словами, наступного тижня Білий дім оголосить рішення щодо Тегерана, які виведуть економічну ізоляцію країни на безпрецедентний рівень.

Він також пояснив, що Вашингтон фактично посилює кампанію, яка розпочалася ще у 2025 році. Як відомо, тоді президент Дональд Трамп наказав відновити політику "максимального тиску" на іранський режим.

Міністр звернув увагу на те, що фінансовий тиск поєднується з блокадою іранських портів.

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