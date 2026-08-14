Ціни на нафту зросли після погроз США продовжити блокаду Ірану

Ціни на нафту у п'ятницю, 14 серпня, підвищилися після того, як Сполучені Штати Америки пригрозили безстроковою морською блокадою Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на Brent піднялися на 1 цент, або 0,1%, до 87,08 долара за барель станом на 02:47 за Гринвічем.

Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 6 центів - до 81,31 долара за барель.

Для нафтового ринку нові погрози США означають новий ризик. Триваліша війна між США та Іраном може скоротити пропозицію "чорного золота" і створити додатковий тиск на ціни.

Втім, зростання стримує слабший прогноз попиту. ОПЕК та Міжнародне енергетичне агентство цього тижня переглянули очікування щодо його збільшення.

Додатковим фактором стали американські запаси. Офіційна статистика показала їхнє найбільше тижневе зростання більш ніж за три з половиною роки.

Таким чином, ринок опинився між двома протилежними сигналами: геополітичні ризики штовхають нафту вгору, тоді як побоювання щодо попиту та надлишку запасів стримують подорожчання.