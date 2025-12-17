RU

Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы, - Reuters

Фото: цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 17 декабря цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады для всех подсанкционных танкеров, которые заходят и выходят из портов Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,3%, до 59,71 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или 1,4%, до 56,04 доллара за баррель.

По словам американского нефтяного трейдера, блокада Венесуэлы потенциально может повлиять на 0,4-0,5 миллиона баррелей нефти в день и повысить цены на 1-2 доллара за баррель.

Однако трейдеры сырой нефти в Азии заявили, что возобновление покупок фьючерсов после того, как цены упали ниже 60 долларов за баррель в предыдущий день, также было ключевым фактором роста цен на нефть в среду.

"Цена зависит от настроений, вызванных сегодняшними новостями из Венесуэлы, но в целом объемы венесуэльского экспорта относительно невелики в глобальном распределении поставок. Учитывая то, что все внимание приковано к переговорам между Россией и Украиной, рынок все еще находится под риском снижения цены", - рассказал один из трейдеров.

Отмечается, что Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской сырой нефти, на который приходится примерно 4% его импорта.

По словам аналитиков, рынок нефти хорошо обеспечен, но если эмбарго будет оставаться в силе в течение длительного периода, цены на сырую нефть, вероятно, вырастут еще больше.

 

Блокада подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Трамп также заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" из "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".

Отметим, что на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".

Кроме этого известно, что Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. Это произошло в водах вблизи Венесуэлы и Колумбита, в результате чего погибли десятки людей.

Также стоит добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.

