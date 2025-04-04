Цены на нефть рухнули до уровня пандемии из-за торговой войны Китая и США

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5,30 доллара, или 7,6%, до 64,84 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 5,47 доллара, или 8,2%, до 61,48 доллара. Обе марки нефти переживают самое сильное недельное падение за последние два года.

Такое падение цен произошло после того, как Китай объявил, что с 10 апреля вводит дополнительные тарифы в размере 34% на все американские товары. Так Пекин решил ответить на решение президента США Дональда Трампа о вводе тарифов на китайские товары.

"Агрессивный ответ Китая на американские тарифы практически подтверждает, что мы движемся к глобальной торговой войне - войне без победителей, которая ударит по экономическому росту и спросу на ключевые сырьевые товары, такие как нефть и нефтепродукты", - подчеркнул глава отдела товарной стратегии банка Saxo Bank Оле Хансен.

Reuters обращает внимание, что еще одной причиной снижения цен на нефть является решение Организации стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+) ускорить планы по увеличению добычи нефти.

Импорт нефти, газа и нефтепродуктов не был затронут решением Трампа, однако такие меры могут способствовать росту инфляции, замедлению экономического роста и усилению торговых споров, оказывая давление на цены на нефть.