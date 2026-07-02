Цены на нефть упали до минимума с февраля после переговоров США и Ирана, - Reuters
Цены на нефть упали до самого низкого уровня за четыре месяца после того, как США и Иран провели непрямые переговоры в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов (на 1,1%) до 70,8 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 84 цента (на 1,2%), до 67,74 долларов за баррель.
В то же время, по данным источников Reuters, страны ОПЕК+ в августе могут договориться увеличить добычу нефти примерно на 188 000 баррелей в день.
Швейцарский холдинг UBS в четверг снизил свои прогнозы по нефти Brent, ссылаясь на меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и увеличении объемов перевозок нефти через Ормузский пролив.
UBS снизил свой прогноз средней цены на Brent в сентябрьский квартал на 25 долларов, а на декабрьский квартал - на 10 долларов. По ожиданиям, во второй половине года средняя цена нефти составит 80 долларов за баррель, а в 2027 году - 75 долларов.
Переговоры США и Ирана
Напомним, 1 июля Соединенные Штаты Америки и Иран завершили очередной раунд косвенных переговоров в Катаре. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе ядерного разоружения Тегерана, однако между странами остаются серьезные финансовые и территориальные споры.
После прекращения взаимных обстрелов США и Ирана цены на нефть упали почти до уровня в начале войны. Однако, несмотря на падение цен, рынок нефти находится в осторожном ожидании.
По данным Центрального командования Вооруженных сил США, судоходство через Ормузский пролив остается открытым.