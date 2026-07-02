Ціни на нафту впали до мінімуму з лютого після переговорів США та Ірану, - Reuters

Ціни на нафту впали до найнижчого за чотири місяці рівня після того, як США та Іран провели непрямі переговори в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів (на 1,1%), до 70,8 долара за барель. Ціна на американську нафту марки ​West Texas Intermediate (WTI) впала на 84 центи (на 1,2%), до 67,74 доларів за барель.

Водночас, за даними джерел Reuters, країни ОПЕК+ у серпні можуть домовитись збільшити видобуток нафти приблизно на 188 000 барелів на день.

Швейцарський холдинг UBS у четвер знизив свої прогнози щодо нафти Brent, посилаючись на меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном та збільшення обсягів перевезень нафти через Ормузьку протоку.

UBS знизив свій прогноз середньої ціни на Brent у вересневий квартал на 25 доларів, а на грудневий квартал - на 10 доларів. За очікуваннями, у другій половині року середня ціна нафти становитиме 80 доларів за барель, а у 2027 році - 75 доларів.