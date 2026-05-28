Цены на нефть отреагировали на удар Ирана по авиабазе США

В четверг, 28 мая, цены на нефть выросли после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской авиабазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара или на 2,52% - до 96,67 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 2,24 доллара или на 2,53% - до 90,92 доллара.

Накануне оба сорта подешевели более чем на 5%, опустившись до самого низкого уровня за месяц. Это произошло на фоне ожиданий возможного соглашения между странами по завершению войны и возобновлению работы Ормузского пролива.

Агентство пишет, что через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о приближении к компромиссному соглашению с Тегераном, КСИР заявил, что нанес удар по американской авиабазе. Это произошло в ответ на удары войск США вблизи аэропорта Бандар-Аббас.

"Похоже, что обмен авиаударами является частью переговорной риторики", - заявил аналитик PVM Oil Association Джон Эванс.

Напомним, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по возможному плану урегулирования, который предусматривает полное открытие Ормузского пролива для судоходства примерно через месяц после достижения соглашения о прекращении боевых действий.