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Цены на нефть стоят на месте из-за тупика в переговорах США и Ирана

05:40 17.08.2026 Пн
2 мин
Что известно о ценах на нефть в понедельник?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на прошлой неделе цены выросли на 5% из-за атак на танкеры (Getty Images)

Цены на нефть практически не изменились в начале торгов в понедельник. Причиной тому стала неопределенность в переговорах США и Ирана, а также атаки в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 20 центов (на 0,2%) до 88,72 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 5 центов до 82,32 доллара за баррель.

Обе ценовые позиции выросли более чем на 5% на прошлой неделе после того, как в Ормузском проливе были совершены атаки на танкеры, принадлежащие Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Согласно последним данным, которые приводит Reuters, на выходных движение судов через Ормузский пролив замедлилось после атак на танкеры. В частности, в субботу через пролив прошли пять грузовых судов, а в воскресенье ни одно не было зарегистрировано, как показали данные системы отслеживания судов Kpler, в сравнении с 31 судном в предыдущие выходные.

Кроме того, в пятницу Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в нападении на судно компании ADNOC, проходившее через пролив. Это произошло после того, как сутками до этого компания тоже обвинила Иран в атаке по двум другим судам ADNOC в проливе.

Что еще важно знать

Напомним, вчера Bloomberg сообщило, что производители нефти на Ближнем Востоке увеличили тайные челночные перевозки сырья через Ормузский пролив. Это в свою очередь позволяет избегать острого дефицита на мировом рынке и сдерживает скачок цен.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США. Однако вскоре в Иране высмеяли эту идею, заявив, что твитом в соцсетях невозможно захватить водный путь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным The Washington Post, страны Персидского залива все недовольны политикой Трампа в отношении Ирана. Они считают, что он не способен обеспечить дипломатию для достижения мира с Ираном.

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