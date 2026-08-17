Цены на нефть стоят на месте из-за тупика в переговорах США и Ирана

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 20 центов (на 0,2%) до 88,72 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 5 центов до 82,32 доллара за баррель.

Обе ценовые позиции выросли более чем на 5% на прошлой неделе после того, как в Ормузском проливе были совершены атаки на танкеры, принадлежащие Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Согласно последним данным, которые приводит Reuters, на выходных движение судов через Ормузский пролив замедлилось после атак на танкеры. В частности, в субботу через пролив прошли пять грузовых судов, а в воскресенье ни одно не было зарегистрировано, как показали данные системы отслеживания судов Kpler, в сравнении с 31 судном в предыдущие выходные.

Кроме того, в пятницу Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в нападении на судно компании ADNOC, проходившее через пролив. Это произошло после того, как сутками до этого компания тоже обвинила Иран в атаке по двум другим судам ADNOC в проливе.