Цены на нефть растут третий день подряд: в Reuters назвали ключевые причины

Четверг 29 января 2026 10:50
UA EN RU
Цены на нефть растут третий день подряд: в Reuters назвали ключевые причины Фото: мировые цены на нефть растут третий день подряд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть поднялись на 1,5%, продолжив рост уже третий день подряд, на фоне растущих опасений относительно возможного удара США по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 94 цента, или 1,4%, до 69,34 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 92 цента, или 1,5%, до 64,13 доллара за баррель.

По данным источников Reuters, цены растут, поскольку президент США Дональд Трамп усилил давление на Иран, чтобы тот прекратил свою ядерную программу, угрожая военными ударами. Иран является четвертым по величине производителем нефти среди стран-членов ОПЕК с объемом производства на уровне 3,2 млн баррелей в день.

"Основным двигателем цен на нефть остается геополитическая ситуация вокруг Ирана и Ближнего Востока, хотя незапланированные перебои в Казахстане и США также имели временное влияние", - сказал руководитель группы энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар.

По его словам, дальнейшая геополитическая эскалация может поднять цены на нефть Brent до 72 долларов за баррель в течение следующих трех месяцев.

Динамика цен на нефть

Ранее сообщалось, что 22 января цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали, поскольку уменьшился спрос со стороны Индии и, как следствие, упала конкуренция.

Также 23 января мировые цены на нефть начали расти на фоне слабого доллара, (самый низкий курс за последние семь месяцев).

При этом вчера, 28 января, мировые цены на нефть продемонстрировали рост. Причина - опасения относительно поставок после зимнего шторма, который нарушил добычу и экспорт сырой нефти в США.

