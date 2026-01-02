Цены на нефть растут на старте 2026 года после рекордного падения, - Reuters

Так, по состоянию на утро 2 января Brent выросла до 61,20 доллара за баррель. Американская марка West Texas Intermediate (WTI) выросла до 57,76 доллара за баррель. Рост произошел на фоне масштабного падения цен, которого не видели с 2020 года.

В течение 2025 года Brent и WTI упали почти на 20%. Цены пошли вниз на фоне таможенных войн президента США Дональда Трампа, геополитических рисков и избытка предложения на нефтяном рынке. Однако нынешний рост, возможно, наконец прекратит трехлетнее постепенное падение цен на Brent и WTI.

Издание отмечает, что сдержанное движение цен на нефть вверх отражает колебания между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными фундаментальными рыночными показателями. Среди факторов влияния - встреча нефтедобывающего картеля стран ОПЕК+, которая состоится 4 января.

Трейдеры ожидают, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение приостановить рост нефтяной добычи. Потенциально это поможет сбалансировать поставки на рынок.

Еще одним фактором станет Китай, который будет продолжать наращивать запасы сырой нефти в первом полугодии. Это обеспечит нижний порог цен на нефть. В то же время в США зафиксирован рекордный рост нефтедобычи, но вместе с тем - падение запасов сырой нефти, что тоже может повлиять на цены.