Цены на нефть растут на старте 2026 года после рекордного падения, - Reuters
Цены на нефть во второй день 2026 года начали несколько расти после того, как в течение последних месяцев 2025 года пережили самое сильное падение за последнее пятилетие. Показали рост как Brent, так и американская WTI.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Reuters.
Так, по состоянию на утро 2 января Brent выросла до 61,20 доллара за баррель. Американская марка West Texas Intermediate (WTI) выросла до 57,76 доллара за баррель. Рост произошел на фоне масштабного падения цен, которого не видели с 2020 года.
В течение 2025 года Brent и WTI упали почти на 20%. Цены пошли вниз на фоне таможенных войн президента США Дональда Трампа, геополитических рисков и избытка предложения на нефтяном рынке. Однако нынешний рост, возможно, наконец прекратит трехлетнее постепенное падение цен на Brent и WTI.
Издание отмечает, что сдержанное движение цен на нефть вверх отражает колебания между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными фундаментальными рыночными показателями. Среди факторов влияния - встреча нефтедобывающего картеля стран ОПЕК+, которая состоится 4 января.
Трейдеры ожидают, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение приостановить рост нефтяной добычи. Потенциально это поможет сбалансировать поставки на рынок.
Еще одним фактором станет Китай, который будет продолжать наращивать запасы сырой нефти в первом полугодии. Это обеспечит нижний порог цен на нефть. В то же время в США зафиксирован рекордный рост нефтедобычи, но вместе с тем - падение запасов сырой нефти, что тоже может повлиять на цены.
Отметим, что по данным СМИ, в декабре цены на нефть марки Brent почти не изменились. Но в целом за 2025 год они упали на 18%, что стало самым большим падением со времен 2020 года. Цены падают из-за геополитических рисков, избытка предложения и таможенных войн.
Но уже 29 декабря было конкретно зафиксировано, что цены на нефть немного выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и сложности мирных переговоров между Россией и Украиной. Собственно, медленный рост цен начался с 24 декабря на фоне угрозы нарушений поставок со стороны Венесуэлы.