Цены на нефть резко упали после заявления Трампа о перемирии с Ираном

Как сообщается, цены на сырую нефть резко опустились ниже 100 долларов за баррель после того, как Трамп заявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Издание отмечает, что это самое большое однодневное падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

В частности, фьючерсы на нефть Brent подешевел примерно на 16% до около 93 долларов за баррель.

В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 доллара за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.

WTI, американский эталон, упал примерно до 96 долларов за баррель - это снижение примерно на 14%.