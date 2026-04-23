Цены на нефть подскочили из-за отсутствия прогресса в переговорах между Ираном и США

В четверг, 23 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,26 доллара - до 103,17 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 1,20 доллара и достигла 94,16 доллара.

Почему нефть снова дорожает

Накануне оба индекса закрылись более чем на 3 доллара выше - после того как запасы бензина и дистиллятов в США сократились больше, чем ожидалось.

Аналитики ING (крупный нидерландский финансово-банковский холдинг, который проводит аналитику рынка - Ред.) объясняют ситуацию просто: никакого движения к разрешению конфликта нет.

"Рынок нефти пересматривает ожидания, и прогресс в поиске решения в Персидском заливе почти не наблюдается", - говорится в записке аналитиков ING.

По их словам, надежда на решение угасает, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

Что происходит в Ормузском проливе

До начала войны 28 февраля через пролив проходило около 20% ежедневных мировых поставок нефти. Сейчас транзит ограничен с обеих сторон.

В среду, 22 апреля, Иран захватил два корабля на водном пути. Параллельно американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах - вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки - и перенаправляют их.

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие по просьбе пакистанских посредников. Однако блокаду морской торговли Ирана он не снимает.

Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что полное прекращение огня будет иметь смысл только после того, как США снимут блокаду.

Что говорят аналитики

"Кроме того, захват Ираном двух судов, которые пытались пройти Ормузским проливом, свидетельствует о том, что перебои с перевозками продолжатся", - указывают аналитики ING.