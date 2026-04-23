Цены на нефть подскочили из-за отсутствия прогресса в переговорах между Ираном и США

Цены на нефть продолжают расти из-за отсутствия какого-либо прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а Ормузский пролив остается зоной нестабильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В четверг, 23 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,26 доллара - до 103,17 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 1,20 доллара и достигла 94,16 доллара.
Накануне оба индекса закрылись более чем на 3 доллара выше - после того как запасы бензина и дистиллятов в США сократились больше, чем ожидалось.
Аналитики ING (крупный нидерландский финансово-банковский холдинг, который проводит аналитику рынка - Ред.) объясняют ситуацию просто: никакого движения к разрешению конфликта нет.
"Рынок нефти пересматривает ожидания, и прогресс в поиске решения в Персидском заливе почти не наблюдается", - говорится в записке аналитиков ING.
По их словам, надежда на решение угасает, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.
До начала войны 28 февраля через пролив проходило около 20% ежедневных мировых поставок нефти. Сейчас транзит ограничен с обеих сторон.
В среду, 22 апреля, Иран захватил два корабля на водном пути. Параллельно американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах - вблизи Индии, Малайзии и Шри-Ланки - и перенаправляют их.
Президент США Дональд Трамп продлил перемирие по просьбе пакистанских посредников. Однако блокаду морской торговли Ирана он не снимает.
Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что полное прекращение огня будет иметь смысл только после того, как США снимут блокаду.
"Кроме того, захват Ираном двух судов, которые пытались пройти Ормузским проливом, свидетельствует о том, что перебои с перевозками продолжатся", - указывают аналитики ING.
Напомним, мы писали, что цены на продукты питания во всем мире могут резко вырасти из-за блокады пролива. Через Ормуз проходит треть морской торговли удобрениями, а их дефицит уже бьет по сельскому хозяйству.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Управление энергетической информации США (EIA) предупреждало: даже если Ормузский пролив будет открыт, цены на топливо могут продолжать расти еще несколько месяцев.
На полное восстановление поставок уйдут месяцы независимо от того, когда завершится конфликт.