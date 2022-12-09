Цены на нефть падают пятый день подряд, несмотря на остановку крупного трубопровода в США

Нефть снижается пятую сессию подряд в четверг, 9 декабря, поскольку трейдеры проигнорировали закрытие крупного нефтепровода из Канады в США, вместо этого сосредоточившись на опасениях, что замедление мировой экономики приведет к сокращению спроса на топливо.

Нефть марки Brent подешевела на 1,3% до 76,15 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,8% до 71,46 долларов за баррель.

Канадская компания TC Energy заявила, что закрыла свой трубопровод Keystone мощностью 622 тысяч баррелей в день, который является основным маршрутом, по которому тяжелая канадская нефть транспортируется из Альберты на Средний Запад и побережье Мексиканского залива, после разлива нефти в Канзасе. С момента начала эксплуатации в 2010 году на линии было несколько утечек.

Цены на нефть выросли после того, как компания объявила о закрытии, но ралли прекратилось, так как аналитики отметили, что в США в Персидском заливе, вероятно, будет достаточно запасов, чтобы справиться с краткосрочными перебоями. Несколько аналитиков также заявили, что участок линии, который идет к нефтеперерабатывающим предприятиям Среднего Запада, может быть вскоре перезапущен. TC Energy не объявила, когда трубопровод снова откроется.

Энергетические рынки сдерживаются опасениями замедления экономического роста, ослабления спроса на топливо на фоне перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США, при этом ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

И нефть марки Brent, и американская нефть в среду опустились до минимума 2022 года, сведя на нет все достижения после того, как российское вторжение в Украину усугубило худший за последние десятилетия мировой кризис энергоснабжения и приблизило нефть к своему историческому максимуму в 147 долларов.

Западные официальные лица вели переговоры с турецкими коллегами об урегулировании очередей танкеров, после того, как G7 и Европейский союз ввели новые ограничения, направленные на экспорт российской нефти. По меньшей мере 20 нефтяных танкеров столкнулись с задержками при переходе в Средиземное море из российских портов Черного моря.