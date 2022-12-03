Нефть показала первый недельный прирост трех недель падения: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть подешевели на 1,5% на нестабильных торгах в пятницу, 2 декабря, в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) в воскресенье и запрета ЕС на российскую нефть в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,5% до 85,57 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1 1,5%, до 79,98 долларов за баррель.

Оба контракта падали в отрицательную зону и выходили из нее, но зафиксировали свой первый недельный прирост на уровне около 2,5% и 5% соответственно после трех недель падения.

"Трейдеры будут колебаться, чтобы открывать позиции на продажу нефти в выходные дни, если будут усиливаться слухи о том, что ОПЕК может попытаться шокировать рынок на своей встрече в выходные", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures group.

Ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться своей последней цели по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, когда соберется в воскресенье, но некоторые аналитики считают, что цены на нефть могут упасть, если группа не пойдет на дальнейшие сокращения.

"Нефть сопряжена со значительно большим риском на выходных и может быть чрезвычайно волатильной на открытии следующей недели", - сказал аналитик Oanda Крейг Эрлам, и его мнение разделяют другие аналитики.

Добыча нефти в России может упасть от 500 тысяч до 1 млн баррелей в сутки в начале 2023 года из-за запрета Европейского Союза на морской импорт с понедельника, сообщили два источника в крупных российских производителях.

По словам посла Польши в ЕС Анджея Садоша, Польша согласилась на сделку ЕС по ограничению цен на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель, что позволило блоку официально утвердить сделку на выходных.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что верхний предел цен на российскую нефть со временем будет регулироваться, чтобы союз мог реагировать на изменения на рынке.

Российская нефть марки Urals торговалась в районе 70 долларов за баррель 1 декабря. Ограничение было разработано для ограничения доходов в Россию, но не привело к скачку цен на нефть.