Ціни на нафту падають п'ятий день поспіль, попри зупинку великого трубопроводу в США

Нафта знижується п'яту сесію поспіль у четвер, 9 грудня, оскільки трейдери проігнорували закриття великого нафтопроводу з Канади до США, натомість зосередившись на побоюваннях, що уповільнення світової економіки призведе до скорочення попиту на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 1,3% до 76,15 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,8% до 71,46 долара за барель.

Канадська компанія TC Energy заявила, що закрила свій трубопровід Keystone потужністю 622 тисячі барелів на день, який є основним маршрутом, яким важка канадська нафта транспортується з Альберти на Середній Захід і узбережжя Мексиканської затоки, після розливу нафти в Канзасі. З початку експлуатації в 2010 році на лінії було кілька витоків.

Ціни на нафту зросли після того, як компанія оголосила про закриття, але ралі припинилося, оскільки аналітики зазначили, що у США в Перській затоці, ймовірно, буде достатньо запасів, щоб упоратися з короткостроковими перебоями. Декілька аналітиків також заявили, що ділянка лінії, яка йде до нафтопереробних підприємств Середнього Заходу, може бути незабаром перезапущена. TC Energy не оголосила, коли трубопровід знову відкриється.

Енергетичні ринки стримуються побоюваннями уповільнення економічного зростання, ослаблення попиту на пальне на тлі перспективи подальшого підвищення процентних ставок у США, при цьому очікується, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня.

І нафта марки Brent, і американська нафта в середу опустилися до мінімуму 2022 року, звівши нанівець усі досягнення після того, як російське вторгнення в Україну посилило найгіршу за останні десятиліття світову кризу енергопостачання і наблизило нафту до свого історичного максимуму 147 доларів.

Західні офіційні особи вели переговори з турецькими колегами про врегулювання черг танкерів після того, як G7 та Європейський союз запровадили нові обмеження, спрямовані на експорт російської нафти. Щонайменше 20 нафтових танкерів зіткнулися із затримками під час переходу до Середземного моря з російських портів Чорного моря.