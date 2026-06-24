Цены на нефть обвалились до четырехмесячных минимумов
Мировые цены на нефть эталонной марки Brent стремительно снижаются, ожидая стабилизацию поставок сырья через стратегически важный Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Почему падают цены на нефть?
По информации издания, в среду фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 1%, достигнув 75,88 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с конца февраля , когда начались американо-израильские удары по Ирану.
В то же время, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела до 72,07 доллара.
Главной причиной падения являются признаки того, что больше нефтяных танкеров готовятся выйти из Ормузского пролива после недавнего заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном.
Кроме этого, давление на рынок оказывает временная 60-дневная отмена санкций Вашингтона против Тегерана, позволяющая Ирану оперативно нарастить экспорт . Ослабление военных действий в Ливане также снизило геополитические премии на сырье.
Что говорят эксперты
Судоходное агентство ООН уже разрабатывает план эвакуации для сотен заблокированных судов . Оман в свою очередь пообещал оставить пролив открытым без взимания сборов и определил два безопасных маршрута.
Рыночные аналитики отмечают, что инвесторы закладывают в стоимость скорый возврат иранской нефти на мировой рынок.
"Если санкции будут ослаблены, иранское производство и экспорт могут относительно быстро возрасти, учитывая значительное количество, хранящееся на танкерах - вероятно, речь идет о неделях, а не о месяцах", - прогнозирует главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Однако долгосрочная стабильность соглашения остается под вопросом из-за разногласий между США и Ираном по ядерным инспекциям. В настоящее время аналитики Macquarie ожидают, что средняя цена на нефть Brent составит 77,09 доллара за баррель в 2026 году.
Падение цен на нефть
Напомним, мировые цены на нефть начали стремительно падать еще в середине июня 2026 на фоне первых новостей о возможном завершении конфликта на Ближнем Востоке.
В частности, 15 июня стоимость марки Brent рухнула сразу на 4,7% - до 83,25 доллара за баррель, поскольку рынки мгновенно среагировали на перспективу достижения мира между США и Ираном .
Эскалация начала утихать после того, как американский президент США Дональд Трамп анонсировал скорейшее подписание двустороннего меморандума и пообещал полностью снять блокаду с иранских морских портов.
Несмотря на очередной израильский авиаудар по Бейруту, глава Белого дома подтвердил готовность Вашингтона заключить мирное соглашение с Тегераном в онлайн-формате, призвав иранскую сторону воздержаться от ответных массированных ракетных ударов.